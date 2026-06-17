Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Giriş: 17.06.2026 - 16:24 Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'de M.Ç. ile M.E.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, bıçakla M.E.Ş'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.E.Ş, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli, gözaltına alındı.
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