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        Konya'da bir kişi motosikletini çalan şüphelileri durdurmak isterken yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki motosikletini çaldığı öne sürülen şüphelileri durdurmak isteyen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Konya'da bir kişi motosikletini çalan şüphelileri durdurmak isterken yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki motosikletini çaldığı öne sürülen şüphelileri durdurmak isteyen kişi yaralandı.

        Meydan Mahallesi'nde Ahmed El İ'ye ait motosiklet park halindeyken çalındı.

        Ahmed El İ, Nasreddin Hoca Mahallesi Nasreddin Caddesi'ndeki iş yerinin önündeyken motosikletini kullanan şüphelileri fark ederek durdurmak istedi.

        İki şüpheli, Ahmed El İ'ye çarptıktan sonra motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı.

        Yaralanan Ahmed El İ, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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