Konya'da "Candela Concert" sanatseverlerle buluştu

Konya'da klasik müzik eserlerinin, mum ışığıyla aydınlatılmış özel sahne kurgusuyla sunulduğu "Candela Concert" konseri ilgi gördü. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, piyanist Dengin Ceyhan, kemanist Anna Miadzvedzeva, tenor Deniz Karausta ve soprano Beste Gülçınar sahne aldı. Klasik konser anlayışının ötesine geçen etkinlik, müzik ve görselliği aynı sahnede buluşturdu. ​​​​​​​Binlerce mumun aydınlattığı sahnede klasik müzik eserlerinden modern düzenlemelere uzanan repertuvara, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Candela Concert'in Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

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