Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Konya'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.


        Kamil U. yönetimindeki 32 ACA 402 plakalı kamyon, Beyşehir-Konya kara yolunun 18. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İnan'a (75) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


        Cenaze, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Yaşlı kadın evinde öldürüldü
        Yaşlı kadın evinde öldürüldü
        Komşusu kadını bıçaklayarak öldürdü, suç aletiyle yakalandı
        Komşusu kadını bıçaklayarak öldürdü, suç aletiyle yakalandı
        Beyşehir'de Türkiye Çevre Haftası etkinliği yapıldı
        Beyşehir'de Türkiye Çevre Haftası etkinliği yapıldı
        Beyşehir'deki iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
        Beyşehir'deki iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Konya'da 70 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili komşusu gözaltına alınd...
        Konya'da 70 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili komşusu gözaltına alınd...