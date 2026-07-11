Konya'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan kadın tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürülen kadın tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürülen kadın tutuklandı.
Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuşturucuya ilişkin suçtan tutuklu bulunan oğlu A.Ç'yi ziyarete giden F.Ç'nin durumundan şüphelenen görevliler üst araması yaptı.
Aramada F.Ç'nin üzerinden 18 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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