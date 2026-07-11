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        Konya'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan kadın tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürülen kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Konya'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan kadın tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürülen kadın tutuklandı.

        Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuşturucuya ilişkin suçtan tutuklu bulunan oğlu A.Ç'yi ziyarete giden F.Ç'nin durumundan şüphelenen görevliler üst araması yaptı.

        Aramada F.Ç'nin üzerinden 18 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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