Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Konya'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 24.07.2026 - 10:20 Güncelleme:
Konya'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Beyşehir ilçesinde devam eden 18. Beyşehir Göl Festivali'nde konser sırasında çıkan kavgada A.Ş. (16) ile A.T. (17) bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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