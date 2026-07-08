Konya'da devrilen askeri aracın içindeki personel yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde askeri araç devrildi, 1 askeri personel yaralandı. Adana-Konya Karayolu üzeri Bulgurluk Mahallesi yakınlarında seyreden askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan bir askeri personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı asker Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.