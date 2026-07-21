Konya'da Dinamik Rotalama Sistemi dönemi başladı

Konya'da dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen yapay zeka destekli Dinamik Rotalama Sistemi (DRS) hayata geçirildi.





KOSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) ile entegre çalışan sistemin, vatandaşlardan gelen iş emirlerini personelin konumu, görev uygunluğu, izin ve mesai durumu, yetkinlikleri, iş öncelikleri ve saha koşullarını aynı anda değerlendirerek en uygun ekibe otomatik olarak yönlendirdiği aktarıldı.



Dinamik Rotalama Sisteminin rota oluşturan bir yazılım olmanın ötesinde, parametrik olarak yönetilebilen akıllı bir karar destek sistemi şeklinde çalıştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yönetim paneline girilen parametreleri anlık olarak değerlendiren sistem, herhangi bir yöneticinin sürekli müdahalesine ihtiyaç duymadan görev planlamasını otomatik şekilde gerçekleştiriyor. Sistem, acil durumlarda da önemli avantaj sağlıyor. Yönetim panelindeki harita üzerinden arızanın bulunduğu noktaya en yakın ve uygun saha personeli saniyeler içerisinde belirlenerek görevlendiriliyor. Böylece telefon trafiği ve manuel yönlendirme süreçleri ortadan kalkarken, vatandaşların sorunlarına çok daha kısa sürede müdahale ediliyor. GPS destekli çalışan Dinamik Rotalama Sistemi, trafik yoğunluğu, saha şartları ve görev önceliklerini birlikte değerlendirerek ekipler için en uygun güzergahı oluşturuyor. Bu sayede gereksiz kilometreler azaltılırken yakıt tüketiminde önemli tasarruf sağlanıyor."



- Dinamik Rotalama Sistemi, saha operasyonlarında önemli bir verimlilik artışı sağladı.



Daha kısa güzergahların tercih edilmesiyle yıllık karbon emisyonlarında yaklaşık yüzde 15 oranında azalma elde edildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Müdahale süreleri yaklaşık yüzde 20 iyileştirildi. 2024' ün sonlarında devreye alınan ve yıl boyunca geliştirilmeye devam edilen Dinamik Rotalama Sistemi, saha operasyonlarında önemli bir verimlilik artışı sağladı. DRS'nin uygulanmadığı 2024 yılında 175 bin 471 iş emri oluşturulurken 168 bin 249'u tamamlandı. DRS'nin uygulandığı 2025' te gelen iş sayısı 226 bin 160'a, tamamlanan iş sayısı ise 220 bin 726'ya yükseldi. Böylece iş yükü yüzde 29 artmasına rağmen personel sayısı sabit kalırken, tamamlanan iş sayısında yüzde 31, personel başına günlük tamamlanan iş sayısında ise yüzde 20 artış sağlandı."



Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Dinamik Rotalama Sisteminin, kişilere bağlı olmayan, yapay zeka destekli karar mekanizmalarıyla çalışan, sürekli öğrenebilen ve geliştirilebilen altyapısıyla akıllı şehir uygulamalarına örnek olduğu aktarıldı.​​​​​​​

