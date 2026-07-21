Konya Büyük Şehir Belediye Başkanı Altay, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Merkez Cami Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Uğur İbrahim Altay, yaz aylarında camilerin çocuklarla şenlendiğini aktardı.





Çocukların camilerin neşesi olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:



"Camilerimiz cıvıl cıvıl. Yaz aylarında çocuklarımız camilerimizi doldurdu. Kur'an-ı Kerim eğitimi, siyer eğitimi, değerler eğitimi alıyorlar ve cami imamlarımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyorlar. Aslında dini bilgilerin büyük kısmı yaz aylarında gittiğimiz camilerde öğrendiklerimizden ibaret. Onun için ne kadar çok şey anlatabilir, öğretebilirsek o kadar faydalı olur. Ayrıca camiler hayatımızın merkezi. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiğinde yaptığı ilk iş bir mescit yapmak olmuş. Onun için çocuklarımızın cami alışkanlığı edinmesi adına yaz Kur'an kursları çok önemli bir faaliyet."





Selçuklu Merkez Camii imamı Hidayet Eskici de öğrencilerin Başkan Altay’ın ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.



Başkan Altay’a çalışmalarında başarılar dileyen Eskici, ziyaretleri için teşekkür etti.

