Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya Büyük Şehir Belediye Başkanı Altay, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

        Konya Büyük Şehir Belediye Başkanı Altay, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Merkez Cami Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Konya Büyük Şehir Belediye Başkanı Altay, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Merkez Cami Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Uğur İbrahim Altay, yaz aylarında camilerin çocuklarla şenlendiğini aktardı.


        Çocukların camilerin neşesi olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Camilerimiz cıvıl cıvıl. Yaz aylarında çocuklarımız camilerimizi doldurdu. Kur'an-ı Kerim eğitimi, siyer eğitimi, değerler eğitimi alıyorlar ve cami imamlarımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyorlar. Aslında dini bilgilerin büyük kısmı yaz aylarında gittiğimiz camilerde öğrendiklerimizden ibaret. Onun için ne kadar çok şey anlatabilir, öğretebilirsek o kadar faydalı olur. Ayrıca camiler hayatımızın merkezi. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiğinde yaptığı ilk iş bir mescit yapmak olmuş. Onun için çocuklarımızın cami alışkanlığı edinmesi adına yaz Kur'an kursları çok önemli bir faaliyet."


        Selçuklu Merkez Camii imamı Hidayet Eskici de öğrencilerin Başkan Altay’ın ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Başkan Altay’a çalışmalarında başarılar dileyen Eskici, ziyaretleri için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Bebeğini kaybetti
        Bebeğini kaybetti
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam

        Benzer Haberler

        Mutfak tüpünden sızan gaz anne ve iki çocuğunu hastanelik etti
        Mutfak tüpünden sızan gaz anne ve iki çocuğunu hastanelik etti
        Beyşehir'de hasat mesaisi sürüyor
        Beyşehir'de hasat mesaisi sürüyor
        Beyşehir Gölü'nde ağlar ve balık boyları mercek altında
        Beyşehir Gölü'nde ağlar ve balık boyları mercek altında
        Drift atarak geldi, başka bir otomobile çarparak kaçtı Otomobilin drift atm...
        Drift atarak geldi, başka bir otomobile çarparak kaçtı Otomobilin drift atm...
        Konya Şeker'den çikolatalı ürün üretimine yeni hat yatırımı
        Konya Şeker'den çikolatalı ürün üretimine yeni hat yatırımı
        Toroslar'ın suları ekonomik değere dönüşüyor
        Toroslar'ın suları ekonomik değere dönüşüyor