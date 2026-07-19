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        Konya'da drift yapan sürücüye 232 bin 719 lira ceza kesildi

        Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, 232 bin 719 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Konya'da drift yapan sürücüye 232 bin 719 lira ceza kesildi

        Konya'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, 232 bin 719 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 232 bin 719 lira ceza uygulanırken, sürücü belgesi 120 gün süreyle geri alındı, araç ise trafikten 120 gün men edildi.

        Ayrıca sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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