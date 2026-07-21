Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da evde çıkan yangında baba ile 6 çocuğu dumandan etkilendi

        Konya'da evde çıkan yangında baba ile 6 çocuğu dumandan etkilendi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ile 6 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Konya'da evde çıkan yangında baba ile 6 çocuğu dumandan etkilendi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ile 6 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Kızılcalar Mahallesi 153385 Sokak'taki iki katlı binada ikamet eden Suriye uyruklu ailenin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı gören ve evdeki çocukların çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bir yandan da kilitli kapıyı açarak evde mahsur kalan 6 çocuğu kurtardı.

        Dumandan etkilenen baba ile çocukları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası

        Benzer Haberler

        Çalışma hayatının güncel gündemi KTO'da değerlendirildi
        Çalışma hayatının güncel gündemi KTO'da değerlendirildi
        Başkan Altay tüm sivil toplum kuruluşlarını "STK Proje Destek Programı"na b...
        Başkan Altay tüm sivil toplum kuruluşlarını "STK Proje Destek Programı"na b...
        Evde yangın çıktı, kilitli kalan 5 çocuk kurtarıldı
        Evde yangın çıktı, kilitli kalan 5 çocuk kurtarıldı
        Seydişehir Karbondioksit Tesisi fizibilite raporu tamamlandı
        Seydişehir Karbondioksit Tesisi fizibilite raporu tamamlandı
        Konya'da Dinamik Rotalama Sistemi dönemi başladı
        Konya'da Dinamik Rotalama Sistemi dönemi başladı
        Konya'da İş Teftişi Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Konya'da İş Teftişi Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı