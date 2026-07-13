Konya'da hava ambulansı mide kanaması geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde mide kanaması geçiren hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi. Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Durdu Demirel'in (81) yapılan kontrollerde mide kanaması geçirdiği anlaşıldı. Demirel, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

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