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        Seydişehir'deki "Türkiye Oryantiring Şampiyonası" sona erdi

        Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Anadolu Yıldızlar Ligi "Türkiye Oryantiring Şampiyonası" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Seydişehir'deki "Türkiye Oryantiring Şampiyonası" sona erdi

        Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Anadolu Yıldızlar Ligi "Türkiye Oryantiring Şampiyonası" tamamlandı.


        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seydişehir Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğiyle, Seydişehir'de düzenlenen "Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finali" sona erdi.

        Kuğulu Tabiat Parkı ile Seyyid Harun Veli Camii ve çevresinde iki gün süren şampiyonaya 20 ilden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Finaller, büyük heyecana sahne oldu. Şehrimizi sporda önemli bir turizm merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oryantiring sezon öncesi hazırlık kampı, kademe yarışları gibi büyük organizasyonlara da imza atmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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