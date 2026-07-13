Konya'da İslam sanatları eserlerinin yer aldığı "Hane" sergisi ziyarete açıldı

Konya'da Albayrak Grubu tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Hane" İslam sanatları sergisi açıldı.



Konya Valisi İbrahim Akın, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış töreninde, İslam sanatlarının gayesinin, medeniyetin köklü sanat anlayışını, inancını ve varoluşun manasını harflerle, renklerle ve desenlerle görünür kılmak olduğunu söyledi.



Sergide yer alan aile temalı hat eseri, tezhip, dijital çalışmalar ve mermer işlerin geleneksel ile moderni aynı çatıda buluşturarak ziyaretçilere bir estetik şölen sunduğunu dile getiren Akın, "Kağıda, mermere ve seramiğe dökülen bu şaheserler bizleri maddeden manaya, yani asıl sanatkar olan yüce Mevla'ya ulaştıran birer tefekkür aynasıdır. Tantavi Kültür Merkezi'nin tarihi ve nezih atmosferinde bir ay boyunca sanatseverlerle buluşacak olan bu sergi, inanıyorum ki gönüllerde kalıcı bir iz bırakacaktır." ifadelerini kullandı.



Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de serginin 6 ay önce İstanbul'da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladığını ve 1 ayda 100 binden fazla misafir ağırladığını belirtti.



Hane sergisinin Tophane'den sonra yolculuğuna devam ettiğini aktaran Sivri, "Şanlıurfa'dan Trabzon'a, Mersin'den Bursa'ya kadar birçok ili gezerek yine binlerce insanın beğenisine ulaştı. Aynı zamanda bu süre zarfında Paris ve Madrid'e de ulaşarak sınırların ötesinde 'Hane'nin önemini, İslam sanatının bu derinliğini bir şekilde ifade etmeye çalıştı. Her durak 'Hane'mize aslında yeni bir oda kattı diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Sivri, Albayrak Grubu olarak Kur'an ayetlerinin, Kur'an dilinin yaygınlaşması, insanların daha çok hemhal olması, takvimle duvarlarını süslemesi, sanat eserleriyle beraber içselleştirmeleri için büyük bir gayret içerisinde olduklarını belirterek, İslam sanatlarının görünürlüğü için de çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın geçmişten bu yana sanata, sanatçıya ve ilme önem veren bir şehir olduğunu söyledi.



Büyükşehir Belediyesi olarak düzenledikleri organizasyonlar ve gerçekleştirdikleri projelerle sanata verdikleri kıymetin altını çizdiklerini belirten Altay, "Bugün gelinen noktada ülkemizde sadece devletin, kamunun değil ülkemizin artık marka değeri olmuş şirketlerin de bu konulara ilgi gösteriyor olmasını ben çok kıymetli buluyorum." dedi.



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise böyle önemli bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak tarafından Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve Meram Belediye Başkanı Kavuş'a hediye takdimi yapıldı.



Protokol üyeleri, bir ay boyunca ziyarete açık kalacak serginin açılış kurdelesini kestikten sonra eserleri inceledi.

