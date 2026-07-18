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        Konya'da hava ambulansı rahatsızlanan hasta için havalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde rahatsızlanan hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Konya'da hava ambulansı rahatsızlanan hasta için havalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde rahatsızlanan hasta, hava ambulansıyla Konya’ya sevk edildi.

        Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Arife Beşbadem'in (81) yapılan kontrollerde kalp ve akciğer rahatsızlığının bulunduğu anlaşıldı.

        Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Beşbadem, Millet Bahçesine inen hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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