Konya'da hijyen koşullarına uymayan fırın mühürlendi

Konya'nın Meram ilçesinde yapılan denetimlerde üretim alanının hijyen koşullarını sağlamadığı tespit edilen unlu mamul işletmesi müdürlendi.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız ve titizlikle sürdürüyor.

Vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve mevzuata uygun gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen koşullarından üretim alanlarına, gramajdan fiyat tarifelerine, iş yeri ruhsatlarından satış ve sunum şartlarına kadar pek çok başlık ayrıntılı şekilde incelendi.

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Bu kapsamda bir fırın, imalathanesinde böcek bulunması üzerine halk sağlığı için gerekli hijyen koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Kurallara uymadığı belirlenen diğer işletmeler hakkında da tespit edilen ihlallere göre yasal işlem uygulandı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların sağlığı, huzuru ve güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini belirtti.

Bu anlayışla Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin fırın, pastane ve unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerini yılın belirli dönemleriyle sınırlı tutmadan, 12 ay boyunca aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Kavuş, denetimlerde, hijyen koşullarından gramajlara, fiyat tarifelerinden üretim ve satış şartlarına kadar vatandaşların sağlığını ve haklarını ilgilendiren her noktayı titizlikle kontrol ettiklerini bildirdi.

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Denetimlerin yalnızca vatandaşların sağlığını korumakla sınırlı olmadığını, kurallara uygun şekilde çalışan esnafın emeğinin de gözetildiğini belirten Kavuş, şunları kaydetti:

"Kurallara uymayan işletmelerin, dürüst esnafımız karşısında haksız bir avantaj elde etmesine müsaade etmiyoruz. Denetimlerimizle hem hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını hem de esnafımız arasında adil ve sağlıklı bir ticari ortamın oluşmasını amaçlıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, Meram'da halk sağlığını korumak ve hemşehrilerimizin güvenli alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerini bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdürecek."