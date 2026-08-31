Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Karatay'da 80 akülü araç ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

        Karatay'da 80 akülü araç ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

        Karatay Belediyesi ile Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın katkılarıyla ihtiyaç sahibi engelli bireyler için temin edilen 80 akülü araç, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Karatay'da 80 akülü araç ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

        Karatay Belediyesi ile Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın katkılarıyla ihtiyaç sahibi engelli bireyler için temin edilen 80 akülü araç, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

        Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu belirterek, sosyal belediyeciliğin önemine dikkati çekti.

        Belediyeciliğin yalnızca fiziksel hizmetlerden ibaret olmadığını dile getiren Kılca, "Belediyecilik yol yapmak, çöp toplamak, imarla ilgilenmek, bina yapmaktır ama en önemlisi belediyecilikte insanı merkeze alan hizmetler üretebilmektir. Daha da önemlisi insanların gönlüne girebilmektir." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamanın önemine işaret eden Kılca, akülü araç desteğiyle ailelerin yaşamlarına katkı sunulduğunu söyledi.

        Akülü araç desteğinin engelli bireylerin günlük yaşamlarında önemli kolaylık sağladığını belirtenn Kılca, amaçlarının vatandaşların hayatın her alanına daha aktif şekilde katılabilmelerine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

        Kılca, "Ailelerimizin daha rahat sokakta gezebilmeleri, istedikleri yerlere gidebilmeleri, alışveriş yapabilmeleri, spor müsabakalarına gidebilmeleri, kısacası hayata daha sağlam tutunabilmeleri için destek veriyoruz. Daha da önemlisi onların dualarına talibiz, dualarını almaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Akülü araçlar, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi’nin koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Toplam 1 milyon 880 bin lira maliyetle temin edilen araçların teslim programında Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Dernek Başkanı Yafes Topaloğlu ve önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Toprak Kaan için bu kez umut balonları gökyüzüne yükseldi
        Toprak Kaan için bu kez umut balonları gökyüzüne yükseldi
        Başkan Altay yapımı son aşamaya gelen Yazır yaya üst geçidi inşaatını incel...
        Başkan Altay yapımı son aşamaya gelen Yazır yaya üst geçidi inşaatını incel...
        Motosiklet yola çıkan otomobille çarpıştı, 19 yaşındaki genç hayatını kaybe...
        Motosiklet yola çıkan otomobille çarpıştı, 19 yaşındaki genç hayatını kaybe...
        Meram'da gıda güvenliği için kesintisiz denetim
        Meram'da gıda güvenliği için kesintisiz denetim
        Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde güz dönemi kayıtları başladı
        Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde güz dönemi kayıtları başladı
        Konya'da DMD hastası Toprak Kaan için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        Konya'da DMD hastası Toprak Kaan için gökyüzüne balonlar bırakıldı