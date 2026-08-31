Karatay'da 80 akülü araç ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

Karatay Belediyesi ile Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın katkılarıyla ihtiyaç sahibi engelli bireyler için temin edilen 80 akülü araç, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu belirterek, sosyal belediyeciliğin önemine dikkati çekti.

Belediyeciliğin yalnızca fiziksel hizmetlerden ibaret olmadığını dile getiren Kılca, "Belediyecilik yol yapmak, çöp toplamak, imarla ilgilenmek, bina yapmaktır ama en önemlisi belediyecilikte insanı merkeze alan hizmetler üretebilmektir. Daha da önemlisi insanların gönlüne girebilmektir." ifadesini kullandı.

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Engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamanın önemine işaret eden Kılca, akülü araç desteğiyle ailelerin yaşamlarına katkı sunulduğunu söyledi.

Akülü araç desteğinin engelli bireylerin günlük yaşamlarında önemli kolaylık sağladığını belirtenn Kılca, amaçlarının vatandaşların hayatın her alanına daha aktif şekilde katılabilmelerine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Kılca, "Ailelerimizin daha rahat sokakta gezebilmeleri, istedikleri yerlere gidebilmeleri, alışveriş yapabilmeleri, spor müsabakalarına gidebilmeleri, kısacası hayata daha sağlam tutunabilmeleri için destek veriyoruz. Daha da önemlisi onların dualarına talibiz, dualarını almaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Akülü araçlar, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi’nin koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Toplam 1 milyon 880 bin lira maliyetle temin edilen araçların teslim programında Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Dernek Başkanı Yafes Topaloğlu ve önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da birer konuşma yaptı.