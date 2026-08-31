Konya'da DMD hastası Toprak Kaan için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Beyşehir ilçesinde DMD hastası 10 yaşındaki Toprak Kaan Selvi için yürütülen yardım kampanyasının başarıyla sonuçlanması, gerçekleştirilen "umut balonları buluşması" etkinliği ile kutlandı.

Ailesiyle beraber İstanbul'da yaşayan ve 2019 yılında Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan 10 yaşındaki Toprak Kaan Selvi için İstanbul Valiliği izniyle gerçekleştirilen yardım kampanyası başarıyla son buldu.

Yaklaşık 22 ay süren kampanyanın yüzde 100'e ulaşması sonrasında göl kerandaki tarihi Taşköprü önünde düzenlenen etkinliğe, Selvi ve ailesinin yanı sıra kampanyaya destek veren çok sayıda vatandaş ve gönüllüler katıldı.

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Etkinlikte büyük mutluluk yaşanırken, vatandaşlar çalan davul eşliğinde oynayarak ve halay çekerek Selvi ailesinin mutluluğunu paylaştı.

Yakılan meşaleler eşliğinde "Toprak Kaan kazandı" yazılı pasta kesilirken, ardından aynı mesajın yer aldığı yaklaşık 1500 balon gökyüzüne bırakıldı.

Balonlar arasında Selvi'nin istediği siyah beyaz balonlar da yer aldı.

Selvi, yaşadığı mutluluğu ifade ederek, kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

Herkesi çok sevdiğini belirten Selvi, bundan sonraki en büyük hayalinin ise sağlığına kavuşmak olduğunu kaydetti.