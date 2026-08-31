Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde güz dönemi kayıtları başladı

Karatay Belediyesinin çocuk ve gençlerin kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırladığı Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde güz dönemi kurs kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, yeni eğitim döneminde çocukları sanat, kültür, teknoloji ve kişisel gelişim alanlarında birbirinden farklı atölyelerle buluşturmaya devam ediyor.

Ücretsiz hizmet veren akademide öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak 12 farklı atölyede gerçekleştirilecek eğitimler için başvurular, 31 Ağustos - 2 Eylül 2026 tarihleri arasında akademi.karatay.bel.tr internet sitesi üzerinden alınacak.

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Güz dönemi eğitimleri 28 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Eğitimler toplam 13 hafta boyunca devam edecek. Hafta içi eğitimleri 10.00-17.10 saatleri arasında, Cumartesi günü eğitimleri ise 09.30-17.10 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nin çocukların ve gençlerin çok yönlü gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini ve özgüven kazanmalarını çok önemsiyoruz. Karatay Kültür ve Sanat Akademimizde hayata geçirdiğimiz birbirinden nitelikli atölyelerle evlatlarımızı sanatla, kültürle, bilimle ve teknolojiyle buluşturuyoruz. Yeni dönemde de 12 farklı atölyemizle çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Karatay'ımızda çocuklarımızın hayallerini destekleyen, yeteneklerini ortaya çıkaran ve onları geleceğe hazırlayan çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Kültür ve Sanat Akademimiz de bu anlayışımızın önemli bir parçası. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi akademimizin sunduğu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyor, yeni eğitim döneminin öğrencilerimiz için verimli ve keyifli geçmesini diliyorum."