Konya'da husumetliler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişinin karıştığı kavgada, biri üzerine araç sürülmesi, diğeri ise tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

İddiaya göre, Atakan T. otomobiliyle Beyşehir Otogarı'nın arkasındaki otoparka girdiği sırada karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan Muhammed E'nin üzerine aracını sürdü.

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Muhammed E. de yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

Atakan T. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed E, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

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Polis ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmada çok sayıda boş kovan belirledi.