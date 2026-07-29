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        Konya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında 2026 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Konya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında 2026 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Akın, toplantının açılışında, İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının yanı sıra kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

        Toplantıların yalnızca kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlandığı bir platform olmadığını belirten Akın, aynı zamanda Konya'nın ihtiyaçlarına yönelik somut adımların atılması, sorunlara ortak akılla çözüm üretilmesi ve şehrin geleceğine katkı sunacak çalışmaların değerlendirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

        Konya'nın büyümesi, vatandaşların refahının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinin ortak hedef olduğunu vurgulayan Akın, bu doğrultuda tüm kurumların sorumluluklarını koordinasyon içerisinde yerine getirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Toplantı, kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunulması ve taleplerin alınmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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