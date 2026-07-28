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        Konya'da trafik kurallarını ihlal eden 10 sürücüye 586 bin 719 lira ceza

        Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çeşitli kuralları ihlal eden 10 sürücüye toplam 586 bin 719 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Konya'da trafik kurallarını ihlal eden 10 sürücüye 586 bin 719 lira ceza

        Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çeşitli kuralları ihlal eden 10 sürücüye toplam 586 bin 719 lira idari para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kentte trafik kazalarını en aza indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine ekiplerce inceleme gerçekleştirildi.

        Çalışmalar kapsamında Meram ilçesinde drift yapan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak trafik kuralı ihlalini özendiren sürücüye 165 bin lira, Karaman Caddesi ile Karatay ilçesinde drift yapan iki sürücüye ise ayrı ayrı 140 bin lira ceza uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60'ar gün el konuldu.

        Araç dışında yolcu taşıyarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ise 13 bin 719 lira, yerleşim yerinde ters istikamette araç kullanan sürücüye 20 bin lira ceza kesildi.

        Selçuklu ilçesinde düğün konvoyuyla yolu kapatan sürücüye 90 bin lira, kaldırımda araç kullandığı tespit edilen 3 sürücüye 5'er bin lira, yola kum dökerek ilerleyen sürücüye de 3 bin lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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