Beyşehir Gölü'nde balıkçılık denetimi yapıldı

Beyşehir Gölü'nde balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve perakende satış noktalarını denetledi. Ruhsat ve belge kontrollerinin de yapıldığı denetimlerin, devam edeceği bildirildi. Denetimlerde balıkçılara sürdürülebilir avcılık konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

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