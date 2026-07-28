Seydişehir'de yuvadan düşen leylek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yuvadan düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yuvasına bırakıldı. Kesecik Mahallesi'nde yuvasından düşen leyleği görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri, yavruyu yuvasına yerleştirdi. Vatandaşlar, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

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