Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu başladı

        Konya'da UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu başladı

        Konya'da Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde "Liderlik, Dönüşüm ve Refah" temasıyla düzenlenen UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Konya'da UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu başladı

        Konya'da Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde "Liderlik, Dönüşüm ve Refah" temasıyla düzenlenen UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu başladı.

        Şehirlerin gıda güvenliği, ekonomik kalkınma ve teknolojik yenilikler karşısında alınacak aksiyonların ele alındığı organizasyon, 11 ülkeden 136 yerel yönetim temsilcisini, uzmanı ve paydaşı bir araya getiriyor.

        Bir otelde düzenlenen forumda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, dünyanın iklim değişikliği, kuraklık, kontrolsüz kentleşme ve gıda güvenliği gibi hayati meselelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Forumun bölgesel bir buluşmanın ötesinde anlam taşıdığını belirten Akın, "Forumda iki gün boyunca dijital dönüşümden girişimciliğe, sürdürülebilir gıda sistemlerinden yerel tarım politikalarına kadar pek çok kritik konu ele alınacak. Değerli temsilcilerimizin sunacağı tecrübe ve iyi uygulama örneklerinin, coğrafyamızın ortak refahına ve kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev, girişimcilerin yolunu açmak"


        Konya Büyükşehir Belediyesi ve UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay da şehirlerin çözümlerin üretildiği, yeniliklerin yeşerdiği ve toplumsal dönüşümün başladığı ana merkezler olduğunu kaydetti.

        İklim krizinden gıda güvenliğine, ekonomik dalgalanmalardan göçe kadar pek çok alanda ciddi süreçler yönettiklerine işaret eden Altay, şöyle konuştu:

        "Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev, girişimcilerin yolunu açmak ve yenilikçi fikirlerin hayat bulacağı güçlü ekosistemler inşa etmektir. Üniversiteden özel sektöre, sivil toplumdan kamuya kadar kuracağımız her güçlü işbirliği, şehirlerimizin dönüşümüne büyük ivme kazandıracaktır."

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise tüm şehirler için inovasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

        Yenilikçi fikirlerle şehirlerin kalkınmasına katkıda bulunmanın önemine değinen Pekyatırmacı, "Yerel yönetimler olarak sadece temel belediyecilik hizmetleri noktasında değil, kentlerimizde, şehirlerimizde, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları doğrultusunda bu çalışmaları yürütüyoruz ve bu konuda çok sayıda faaliyet yapıyoruz." şeklinde konuştu.

        UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman da yerel yönetimlerin barışın ve diyaloğun güvencesi olduğuna inandıklarını dile getirdi.

        Duman, şehirlerin sadece hizmet üreten kurumlar değil, girişimcilik ekosistemlerini besleyen, yerel üretimi destekleyen ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren aktif dönüşüm merkezleri olduğunu anlattı.

        Forum yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Aile tatili
        Aile tatili
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        Konya Şeker ve KGTÜ iş birliğiyle geliştirilen Azotor Smart gübre tanıtıldı
        Konya Şeker ve KGTÜ iş birliğiyle geliştirilen Azotor Smart gübre tanıtıldı
        11 ülkeden 136 temsilcinin katılımıyla Selçuklu Belediyesi, UCLG-Mewa Yenil...
        11 ülkeden 136 temsilcinin katılımıyla Selçuklu Belediyesi, UCLG-Mewa Yenil...
        Konya'da kuyumcunun öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ort...
        Konya'da kuyumcunun öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ort...
        Beyşehir Gölü'nde balıkçılık denetimi yapıldı
        Beyşehir Gölü'nde balıkçılık denetimi yapıldı
        Seydişehir'de yuvadan düşen leylek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Seydişehir'de yuvadan düşen leylek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Beyşehir'de hem gölden hem karadan denetimler
        Beyşehir'de hem gölden hem karadan denetimler