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        Konya'da kaldırımdaki anne ile kızının ölümüne neden olan sürücünün hızı saatte 112 kilometre çıktı

        Konya'da anne ile kızının hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada, sürücünün saatte 112 kilometre hızla ilerlediği ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Konya'da kaldırımdaki anne ile kızının ölümüne neden olan sürücünün hızı saatte 112 kilometre çıktı

        Konya'da anne ile kızının hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada, sürücünün saatte 112 kilometre hızla ilerlediği ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kaldırımda yürüyen Dilek (53) ile kızı Ecrin Öz'ün (13) otomobil çarpması sonucu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, sürücü Hasan K. (30) "asli kusurlu" bulunurken, anne ile kızının kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

        Ticari taksi sürücüsü şüphelinin kaza sırasında uyuşturucu etkisi altında olup olmadığına ilişkin inceleme sürecinin devam ettiği aktarılan raporda, "Hasan K'nin Fetih Caddesi'nden Altıyol istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçmek suretiyle aracın hakimiyetini kaybederek aracı kaydırması sonucu anne ile kızına çarptığı belirlenmiştir. Şüphelinin hızının 112 kilometre olduğu tespit edilmiş, araç içerisinde bulunan kamera kayıtlarına el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, şüphelinin saatte 112 kilometre hızla seyrettiği yolda hız limitinin saatte 60 kilometre olduğu öğrenildi.

        Hasan K. idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, 15 Temmuz'da Fetih Caddesi Büyük Kumköprü Kavşağı'nda kaldırımda yürüyen Dilek ile kızı Ecrin Öz'e çarparak ölümlerine yol açmıştı.

        Yaralanan sürücü Hasan K. tedavisinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



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