Konya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kekik toplamak için Madenli mevkisine giden Mustafa K. (61) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan Mustafa K, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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