Konya'da kayıp olarak kadın bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan Leyla Samur (57), bulundu.



Samur'dan haber alamayan yakınları, 6 Temmuz'da durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda Samur, Atakent Mahallesi'ndeki Düşler Şelalesi üst kısmındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.



Samur, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ailesi ve yakınları da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

