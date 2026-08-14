Konya'da kaymakamlar toplantısı yapıldı

Toplantıda, ilçelerin genel durumu, asayiş ve güvenlik hizmetleri, ilçelerde yürütülen çalışmaların son durumu, kamu yatırımları ve trafik güvenliği konularının görüşüldüğü belirtildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, video konferans sistemi üzerinden 31 ilçe kaymakamının katıldığı toplantıda, il genelinde asayiş ve güvenlik hizmetlerinin değerlendirildiği aktarıldı.

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