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        Konya'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Konya'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Saadetler Mahallesi 153694 Sokak'ta evinin önündeki arazide kuru otları temizleyen T.M'ye, aralarında husumet bulunan komşusu H.Y. silahla ateş etti.

        T.M'nin yaralanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

        Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan T.M, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.

        Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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