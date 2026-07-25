Konya'da midesinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Konya'da midesinde kapsüller halinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
Konya'da midesinde kapsüller halinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, midesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Beş gün boyunca hastanede gözetim altında tutulan zanlının midesinde bulunan 62 kapsül halindeki uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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