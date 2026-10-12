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        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da plaka değişimi için ücret isteyen esnaf odası personeli 2 sanığa verilen hapis cezası artırıldı

        Konya'da plaka değişimi için ücret isteyen esnaf odası personeli 2 sanığa verilen hapis cezası artırıldı

        Konya'da otomobilindeki APP (standart dışı) plakanın değişimi için şoförler ve otomobilciler esnaf odasına giden kişiden 150 lira ücret alan 2 oda personeline verilen 5'er ay hapis cezası ve 2'şer ay 15'er gün hak mahrumiyeti, 8 ay 10'ar gün hapis cezası ve 4 ay 5'er gün hak mahrumiyetine çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Konya'da plaka değişimi için ücret isteyen esnaf odası personeli 2 sanığa verilen hapis cezası artırıldı

        Konya'da otomobilindeki APP (standart dışı) plakanın değişimi için şoförler ve otomobilciler esnaf odasına giden kişiden 150 lira ücret alan 2 oda personeline verilen 5'er ay hapis cezası ve 2'şer ay 15'er gün hak mahrumiyeti, 8 ay 10'ar gün hapis cezası ve 4 ay 5'er gün hak mahrumiyetine çıkarıldı.

        Karapınar 2. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan oda personelleri Şenay İnci K. ile Cihat K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Müşteki Furkan Baktemur, olay günü kendisinden "hizmet bedeli" adı altında 150 lira yasal olmayan ücret tahsil edildiğini ileri sürerek, sanıklardan şikayetçi oldu.

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        Baktemur'un avukatı Hasan Yılmaz da "Sanıklar 'görevi kötüye kullanma' suçunu başka mağdurlara karşı da işlemiştir. Görevini kötüye kullanarak haksız menfaat elde eden sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını ve cezalarının ertelenmemesini talep ederiz." ifadelerini kullandı.

        Müşteki Süleyman Kaçar, sanıkların kendisinden de "hizmet bedeli" adı altında para istediğini belirterek, şikayetçi oldu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçunu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle her ikisine de 8 ay 10'ar gün hapis cezası ve 4 ay 5'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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        Müşteki avukatı Hasan Ay, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, basit yargılama usulüyle verilen ilk hükme cezanın yetersiz olduğu kanaatiyle itiraz ettiklerini anımsatarak, "Karşı tarafın da itirazı üzerine dosya yeniden ele alınarak duruşmalı yargılamaya geçildi ve yeni bir hüküm kuruldu. Burada mesele, vatandaşın zorunlu bir kamu hizmetinden yararlanabilmesi için mevzuatta bulunmayan bir bedeli ödemeye mecbur bırakılmasıdır. Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir meslek kuruluşu ve hiçbir kurum kanunların üzerinde değildir. Vatandaşın hakkını araması bir suç değil, hukuk devletinin gereğidir." dedi.

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        Konya'da otomobilindeki APP (standart dışı) plakanın değişimi için şoförler ve otomobilciler esnaf odasına giden Furkan Baktemur, burada kendisinden 150 lira alınması üzerine mahkemeye başvurmuş, 7 Eylül'de görülen duruşmada oda personeli sanıklar Şenay İnci K. ile Cihat K'ya basit yargılama usulü ile 5'er ay hapis cezası ve 2 ay 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

        Galeri
        Galeri

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