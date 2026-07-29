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        Konya'da sağlık hizmetleri değerlendirildi

        Konya'da sağlık hizmetleri düzenlenen basın toplantısıyla değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Konya'da sağlık hizmetleri değerlendirildi

        Konya'da sağlık hizmetleri düzenlenen basın toplantısıyla değerlendirildi.

        İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, 112 Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, kentte son bir yılda sağlık alanında yapılan çalışma ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Yavuz, kentte 100 bini aşan sağlık çalışanıyla günlük 100 binden fazla kişiye sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

        Göreve başladıklarında sağlık alanındaki eksiklikleri gözlemlediklerini ve bu alanlara yoğunlaştıklarını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

        "İnsanların derdine derman olmaya çalışacağız. İnsanların veya sağlık çalışanlarımızın her dediğini yapmak zorunda değiliz ama onları dinlemek zorundayız. Belki biz dinleyerek onları rahatlatacağız. Belki fikrini alacağız. Belki onların bir derdine derman olacağız. Ondan dolayı geldiğimizden beri gece ziyaretleri yaptık. Hastane ve acillere gittik. Sıra aldım, bekledim. Halkla oturdum. 'Ya şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu.' dedikleri şeyler bize yol gösterici oldu. Bizim buradaki ana hedeflerimiz, hasta-hekim, hasta-sağlık çalışanı ilişkisini en iyi hale getirmek. İkinci olarak da hasta-sağlık çalışanlarıyla üstteki idareciler arasındaki iletişimi iyi kurmak. Yani ikili ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Sağlıkta ikili ilişkileri iyi anlatmak istiyoruz."

        Yavuz, tıpta empati yapılmadığını ancak küçük empatiler kurulabileceğini belirterek, "Çocuğu kucağında ağlayan babanın sıra beklemesini bazen bizim de anlamamız gerekiyor. Yani orada, 'Ben olsaydım ne yapardım.' dememiz gerekiyor. Sağlık çalışanı arkadaşlarımıza, idarecilerimize bunlarla dertlenmeyi sağlayabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

        Toplantının ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektirildi.



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