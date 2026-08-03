Konya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Konya-Ankara kara yolunda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Konya-Ankara kara yolunun Yazıbelen mevkisinde ilerleyen otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri güvenlik amacıyla kara yolunu bir süre araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

