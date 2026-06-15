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        Konya'da "Suriçi'nin Hikayesi" filminin galası yapıldı

        Konya'da Meram Belediyesince yapılan Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni anlatan "Suriçi'nin Hikayesi" filminin galası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Konya'da "Suriçi'nin Hikayesi" filminin galası yapıldı

        Konya'da Meram Belediyesince yapılan Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni anlatan "Suriçi'nin Hikayesi" filminin galası gerçekleştirildi.

        Kentteki bir otelde yapılan galada konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sabırla, emekle, meşakkatle geçen yılların verdiği bir süreci yaşadıklarını söyledi.

        Şehre ve şehrin geleceğine atılmış güçlü bir imzayı, geçmişle geleceğin buluşmasını, bir hayalin gerçeğe dönüşmesini kutlamak amacıyla bir araya getirdiklerini belirten Kavuş, şöyle konuştu:

        "Bu şehirde doğan, büyüyen, bu şehrin sokaklarında yürüyen tüm insanlar buranın Konya'nın kalbi olduğunu bilir. Burası sokaklardan, evlerden ve dükkanlardan öte Konya'nın özü ve özetidir. Ancak yıllar içinde tüm bu özelliklerini kaybetmiştir. Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi işte tüm bunların gölgesinde bir hayalin ve bir umudun adı oldu. Geleceğimize karşı taşıdığımız sorumluluğun da bir anıtı oldu."

        Tüm meşakkatlerin sonunda ortaya büyüleyici bir eser çıktığına dikkati çeken Kavuş, "Bu umudun nasıl büyük emeklerle ve büyük fedakarlıklarla gerçekleştiğini tarihe not olarak düşmek amacıyla bu film hazırlandı. Suriçi'nin Hikayesi büyük bir emeğin ve kararlılığın hikayesidir. Kamera arkasında tam 22 yılın alın teri var." ifadesini kullandı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Suriçi'nin Hikayesi'nin, daha büyük bir hikayenin de bir parçası olduğunu kaydetti.

        Darülmülk adı altında Konya'nın kadim kültürünü ortaya çıkaracak daha büyük bir iş yaptıklarını vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

        "Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı'yla başlayıp, Suriçi çarşılarıyla devam eden, Larende kentsel dönüşümüyle taçlanan, Sırçalı Medrese ve Sahipata arasındaki kamulaştırmalarla devam eden, bugünlerde Mevlana Caddesi çevre düzenlemesiyle yeni bir hayat bulan Şems bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla inşallah gelecekte çok güzel eserler ortaya çıkacak. Karatay Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Mevlana arkasındaki kentsel dönüşüm de artık yavaş yavaş kendini göstermeye başladı."

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