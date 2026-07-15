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        Konya'da taksinin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti

        Konya'da taksinin çarptığı anne ve kızı yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Konya'da taksinin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti

        Konya'da taksinin çarptığı anne ve kızı yaşamını yitirdi.

        Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi Büyük Kumköprü Kavşağı'nda, kaldırımdaki Dilek (53) ile kızı Ecrin Öz'e (13) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Dilek ve Ecrin Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Hasan K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Anne ile kızının cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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