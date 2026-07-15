Konya'da taksinin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti

Konya'da taksinin çarptığı anne ve kızı yaşamını yitirdi.



Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi Büyük Kumköprü Kavşağı'nda, kaldırımdaki Dilek (53) ile kızı Ecrin Öz'e (13) çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Dilek ve Ecrin Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralanan sürücü Hasan K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.



Anne ile kızının cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

