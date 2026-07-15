Seydişehir'de şehit Muhsin Kiremitçi'nin ailesi ziyaret edildi

Seydişehir ilçesinde 15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin ailesi ziyaret edildi.





İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve ilçe protokolü, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin ailesine ziyarette bulundu.



Kıyıcı, ziyarette yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



Vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen tüm kahramanları rahmetle anan Kıyıcı, "Şehit aileleri ve gazilerimiz, devletimizin ve milletimizin en kıymetli emanetleridir."ifadesini kullandı.



Şehit Muhsin Kiremitçi'nin ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçe protokol üyelerine teşekkür etti.



