Konya'da traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Konya'nın Ereğli ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Konya’nın Ereğli ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Barbaros Mahallesi 92824. Sokak’taki bir çiftlik evinin avlusunda Mohammad Akbar Tomer’in (30) kullandığı traktör, avluda bulunan 4 yaşındaki çocuğuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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