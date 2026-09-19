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        Konya'da traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 20:44 Güncelleme:
        Konya'da traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

        Konya’nın Ereğli ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Barbaros Mahallesi 92824. Sokak’taki bir çiftlik evinin avlusunda Mohammad Akbar Tomer’in (30) kullandığı traktör, avluda bulunan 4 yaşındaki çocuğuna çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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