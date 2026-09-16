Konya'da tramvay yoluna devrilen ağacın altında kalan çocuk yaralandı
Konya'da tramvay yoluna devrilen ağacın altında kalan 10 yaşında çocuk yaralandı.
Konya'da tramvay yoluna devrilen ağacın altında kalan 10 yaşında çocuk yaralandı.
Kentte öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, kısa sürede fırtınaya dönüştü.
Alaaddin Bulvarı'nda bir ağaç, fırtına nedeniyle tramvay yoluna devrildi. Bu sırada kaçmaya çalışan ismi henüz öğrenilemeyen 10 yaşındaki çocuk, devrilen ağacın altında kalarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Devrilen ağaç Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kontrollü olarak bulunduğu yerden kaldırılırken, yol bir süre ulaşıma kapatıldı.
Öte yandan, fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yollara devrilen ağaçlar da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yollardan kaldırıldı.
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