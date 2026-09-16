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        Konyaspor'un Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi tanıtıldı

        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi ile kulübün ekonomik geleceğine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Konyaspor'un Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi tanıtıldı

        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi ile kulübün ekonomik geleceğine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Atiker, Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi'nin tanıtım toplantısında, farklı büyüklüklerde toplam 1510 iş yeri yapılacağını dile getirdi.

        Projenin kulübün borç yükünün azaltılması ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulması açısından önem taşıdığını dile getiren Atiker, şöyle konuştu:

        "Bizden sonraki yönetimlerin de faydalanacağı, kulübümüzün ekonomik geleceğine katkı sağlayacak kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi, bu anlayışın bir ürünüdür. Amacımız çok açık Konyaspor'un borç yükünü azaltmak. Mali yapısını rahatlatmak. Sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmak. Kulübümüze uzun yıllar değer üretecek kalıcı bir eser kazandırmak. İş yerlerimizin satışları, üyelerimizin ve yatırımcılarımızın önünü görebilmesi amacıyla 5 yıl boyunca sabit taksit tutarlarıyla gerçekleştirilecektir."

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        Atiker, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'e teşekkür etti.

        - Konyaspor'un net borcu 2,7 milyar lira

        Konyaspor'un mali yapısına ilişkin soru üzerine Atiker, şu ifadeleri kullandı:

        "Göreve geldiğimiz gün Konyaspor'u kağıt üstünde 1,5 milyar lira gibi bir borçla teslim almıştık. Yapılandırmalar, faizler, taksitlendirmelerinin getirdiği kur farkı bunların hiçbirisi kağıt üstünde yoktu. Bu rakamları dahil etmemizle yaklaşık 2 milyar lira civarında borçla teslim almıştık. Yönetime geldikten sonra bütün dosyalar, SSK, vergi ve farklı cari borçları ödedik, yapılandırdık. Bugün itibarıyla Konyaspor'umuzun net borcu her şey dahil olmak üzere 2,7 milyar liradır. Transfer dönemi bittiği için '1,5 sezonu tamamladık' diyebiliriz. Birinci sırada borç yükü yöneticiler, ikinci sırada vergi dairesi, SSK taksitlendirmeleri şeklinde sıralayabiliriz. Futbolcu ödemeler bunun çok çok altında. Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi ile amacımız bu süreci rahatlatıp yöneticilere olan borçlarını ortadan kaldırarak Konyaspor'u sürdürülebilir bir mali yapıya getirmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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