Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine Antalya-Konya kara yolu Tınaztepe mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinde 07 BHZ 615 plakalı aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçta bulunan B.S. ve M.Ö, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Hastaneden çıktı, dakikalar sonra kaza yaptı
        Hastaneden çıktı, dakikalar sonra kaza yaptı
        Konyaspor, Enis Destan'ı transfer etti
        Konyaspor, Enis Destan'ı transfer etti
        Konyaspor, Enis Destan transferini açıkladı
        Konyaspor, Enis Destan transferini açıkladı
        Konya'dan sınır kapısında bekletilen Filistin Konvoyu'na destek
        Konya'dan sınır kapısında bekletilen Filistin Konvoyu'na destek
        Konya'da dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü