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        Konya'da dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Konya'da dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ankara-Konya kara yolu Kulu Kavşağı'ndaki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

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