Akşehir, Tarım Fuarı'na hazırlanıyor

Akşehir'de 29 Ağustos-1 Eylül'de Perşembe Pazarı Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek fuar öncesinde, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Musa Karakoç, Akşehir Ticaret Sanayi Odası Başkan Vekili Mithat Teker, Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Çınar Galip Akyol ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Yıldırım katıldı.

Yaklaşık 70 standın kurulacağı fuarda Buzağı Güzellik Yarışması yapılacağı belirtildi.

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Tarım makineleri ve ekipmanlarının tanıtılacağı fuarda üreticilere yönelik bilgilendirme etkinlikleri de düzenlenecek. Tarım sektöründen uzmanların fuara davet edilerek çiftçilerin sorularını yanıtlaması planlanıyor.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, tarım fuarlarının Türkiye genelinde yaygınlaştığını belirterek, önemli olanın fuarı düzenlemekten çok organizasyonu istikrarlı şekilde sürdürerek geleneksel hale getirmek olduğunu söyledi.

Akşehir'in tarım, hayvancılık, meyvecilik, tarımsal sanayi ve tarım makineleri alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yiğit, tanıtım çalışmalarının artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, belediye olarak fuarın temizlik, tanıtım ve organizasyon çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.

Belediyenin üç yıldır fuarda stant açtığını belirten Kısa, çiftçilere yönelik desteklerin bu yıl genişletileceğini ifade etti. Kısa, sebze fidesi desteğinin yanı sıra tohum ve yem desteğinin de gündemde olduğunu belirtti.