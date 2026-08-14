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        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi

        Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi

        Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi

        Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi

        Kolda uyuşukluk, nefes alma güçlüğü ve sırt ağrısı şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne gelen Havva Şahin'in yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

        Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ile Şahin Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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