Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker'den yeni sezon mesajı:

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Süper Lig'de yeni sezon için umutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Atiker, yayımladığı mesajda, geride kalan süreçte Konyaspor'un bugününü güçlendirmek, geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmek adına önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Şimdi yeni hedeflerin, yeni mücadelelerin ve yazılacak yeni bir hikayenin olduğunu vurgulayan Atiker, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük gücümüz bu armaya duyduğumuz sevgi, Konyaspor'umuza olan inancımız ve her şartta yanımızda duran büyük camiamızdır. Yönetim olarak sorumluluğumuzun ve bize duyulan güvenin farkındayız. Sahada futbolcularımızın mücadelesi, tribünde taraftarımızın desteği ve şehrimizin birlikteliğiyle Konyaspor'umuzu hep birlikte daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni sezonun Konyaspor’umuza, güzel şehrimiz Konya'ya ve büyük Konyaspor taraftarına sağlık, başarı ve hayırlar getirmesini diliyorum. Hep birlikte, omuz omuza, daha güçlü bir Konyaspor için."