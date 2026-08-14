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        Konya'da "5. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Konya'da "5. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'nin açılışı yapıldı.

        Bedesten ve Türbeönü çarşılarında düzenlenen etkinlikte, temsili kıyafetlerle canlandırmalar, mehteran topluluğu gösterileri, konserler ve çeşitli etkinlikler yapılacak.

        Etkinlikte, geleneksel el sanatları, antika sergisi, mezat, çocuk etkinlikleri ve çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

        16 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlik, 10.00 - 22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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