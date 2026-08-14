Konya'da "5. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı

16 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlik, 10.00 - 22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Etkinlikte, geleneksel el sanatları, antika sergisi, mezat, çocuk etkinlikleri ve çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Bedesten ve Türbeönü çarşılarında düzenlenen etkinlikte, temsili kıyafetlerle canlandırmalar, mehteran topluluğu gösterileri, konserler ve çeşitli etkinlikler yapılacak.

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