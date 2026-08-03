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        Konya'da "Vefa Umresi" projesinde kura çekilişi gerçekleştirildi

        Konya Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Vefa Umresi" projesi kapsamında ikinci umre programına katılacak hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Konya'da "Vefa Umresi" projesinde kura çekilişi gerçekleştirildi

        Konya Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Vefa Umresi" projesi kapsamında ikinci umre programına katılacak hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yaşlılığın bir şehrin, bir evin hatta bütün bir ülkenin en büyük manevi kalkanı olduğunu söyledi.

        Hayat mücadelesi, evlat yetiştirme telaşı ve ekonomik zorluklar nedeniyle bazı fırsatların ertelenmek zorunda kalınabildiğini belirten Altay, "Yıllarca televizyon ekranlarında Kabe'yi izlerken, yutkunup gözyaşı döken, 'Rabb'im bana da nasip eder mi' diye iç geçiren büyüklerimizin o sessiz çığlığına ses olmak bizim boynumuzun borcu. Bu proje de ömrünüzce verdiğiniz emeklere karşı şehrimizin sunduğu küçük bir teşekkür ve vefa borcudur." ifadesini kullandı.

        Projenin, çeşitli sebeplerle bugüne kadar kutsal topraklara gidememiş büyükler ve gaziler için hayata geçirildiğine dikkati çeken Altay, şöyle konuştu:

        "Bu yüzden önceliğimiz 60 ve 75 yaş arasındaki hemşerilerimiz oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerini çıkarsak bir yılda 9 ayrı kafile planlanmış oldu. İnşallah ilk kafilemizi 24 Ağustos'ta uğurlamış olacağız. 24 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında 160 kardeşimiz 10 günlük umre ibadetini yerine getirmiş olacak. İlk kurada şartları sağlayan ancak ismi çıkmayan hemşehrilerimiz arasında bugün ikinci kurayı çekmiş oluyoruz."

        Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge de mümin olana vefalı olmanın yakıştığını kaydetti.

        Vefanın önemini vurgulayan Öge, "Büyüklerimize saygı göstermek, onlara vefalı davranmak, hatırlarını sormak, ihtiyaçlarını gidermek ve en önemlisi dualarını almak son derece önemli bir şey." dedi.

        Proje kapsamında kutsal topraklara uğurlanacak ikinci kafilenin asil ve yedek talihlileri noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

        Kutsal topraklara gitmeye hak kazanan isimler büyük heyecan yaşadı, sevinç gözyaşları döktü.

        Talihlilerin listesine "vefaumresi.konya.bel.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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