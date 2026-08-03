Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya ilk ziyaretinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığının çelenkleri sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'yı ziyaretleri sırasında kaldığı Atatürk Evi Müzesi'ne yürüdü. Program, "Zamansız Çehre" resim sergisinin açılışı ve Atatürk Müze Evi'nin ziyaretinin ardından son buldu. Törene, mülki ve askeri erkan katıldı.

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