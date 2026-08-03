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        Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya ilk ziyaretinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya ilk ziyaretinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığının çelenkleri sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Katılımcılar daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'yı ziyaretleri sırasında kaldığı Atatürk Evi Müzesi'ne yürüdü.

        Program, "Zamansız Çehre" resim sergisinin açılışı ve Atatürk Müze Evi'nin ziyaretinin ardından son buldu.

        Törene, mülki ve askeri erkan katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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