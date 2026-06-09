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        Konya'da yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye erinin cenazesi toprağa verildi

        Konya'nın Karatay ilçesinde fabrikada çıkan yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Konya'da yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye erinin cenazesi toprağa verildi

        Konya'nın Karatay ilçesinde fabrikada çıkan yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı.

        Çelik ve Ahşap Büro Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan mobilya imalat fabrikasında çıkan yangında dün şehit olan itfaiye eri Mehmet Tekeli (43) için ilk olarak Selçuklu ilçesindeki Sancak İtfaiye Merkezi'nde tören düzenlendi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, itfaiyeciliğin meşakkatli ve ulvi bir görev olduğunu söyledi.

        Tekeli'nin ailesine sabır dileyen Altay, "2014 yılından itibaren birlikte çalıştığımız şehidimiz, Mehmet Tekeli kardeşimiz, kendi canını hiçe sayarak, hemşehrilerinin canını ve malını kurtarmak adına büyük bir kahramanlık gösterip kendisini ateşin içine atarak, adeta canını feda etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

        Törenin ardından Tekeli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzunda Sarayönü ilçesi Gözlü Mahallesi'ne getirildi.

        Burada Tekeli'nin eşi Soysan, çocukları Elanur ve Hayri, annesi Maynur ile babası Hayri Tekeli tabuta sarıldı. Bu sırada anne Maynur Tekeli, "Zaten sana şehitlik yakışırdı, fedakar Mehmet'im" diyerek gözyaşı döktü.

        Tekeli'nin cenazesi, Yeni Cami'de İl Müftüsü Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Tekeli'nin yakınlarının yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, itfaiye personeli ve vatandaşlar katıldı.

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