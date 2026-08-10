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        Konya'da yapımı tamamlanan imam hatip lisesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Konya'da 2026 - 2027 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacak Konya İmam Hatip Lisesi'nin yenilenme süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Konya'da yapımı tamamlanan imam hatip lisesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Konya'da 2026 - 2027 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacak Konya İmam Hatip Lisesi'nin yenilenme süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Türk Anadolu Vakfı Başkanı (TURAV) Erol Küçükbakırcı, tarihi lisenin yenilenme sürecinde mutlu sona ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi

        Deprem riski nedeniyle yıkılan binanın yerine inşa edilecek yeni eğitim binasının temelini 4 Ekim 2024'te büyük bir heyecanla atıldığını hatırlatan Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

        "İlk olarak 29 Ekim 1951'de, Hacıveyiszade Mustafa Kurucu hocamız, şehrimizin ileri gelen ilim adamları ve kadirşinas eşrafının öncülüğünde eğitim hayatına başlayan okulumuzun yeni binasını tamamlamış bulunuyoruz. Konya İmam Hatip Lisesi Merkez Binası inşaatı bitirilmiştir. Okulumuz, 14 Eylül 2026'de başlayacak olan 2026 - 2027 eğitim öğretim döneminde kapılarını yeniden evlatlarımıza açacaktır. Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS sonuçlarının ardından okulumuzu tercih eden ve kazanma başarısı gösteren öğrencilerimiz, yeni döneme bu modern ve güvenli binada başlama ayrıcalığını yaşayacaklar. Böylesine kapsamlı ve nitelikli bir inşaatın 22 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması büyük bir azmin ve dayanışmanın eseridir."

        İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fehmi Adam da okulun 63 derslik, kapalı havuz, 15 laboratuvar, kütüphane, kapalı spor salonu ve konferans salonuna sahip olduğunu ifade etti.






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